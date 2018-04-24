Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию

24 апреля 2018 09:38 (UTC+04:00)

Целый ряд стран взял курс на развал Сирии, США, в частности, вопреки своим заявлениям, не намерены покидать территорию САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое "Исламское государство"", — заявил Лавров на полях заседания Совета глав МИД ШОС, которое прошло в Пекине.

По его словам, "вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента (Дональда) Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить".

Российский министр добавил, что США "создают там местные органы власти, их к этому, кстати активно поощряет президент Франции, который недавно заявил, что американская коалиция должна там оставаться до тех пор, пока не создадут в Сирии порядок, который устраивает западные страны".

"Очевидное вмешательство во внутренние дела, нарушение всех мыслимых норм международного права и приличий", — сказал Лавров.

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