Россия впервые продала Турции гражданские вертолеты

26 апреля 2018 13:39 (UTC+04:00)

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») в четверг, 26 апреля, подписал с турецкой компанией Kaan Air соглашение о поставке трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC, рассказал РБК представитель холдинга на международном авиасалоне Eurasia Airshow, который проходит с 25 по 29 апреля в Анталье.

Вертолеты будут поставлены на условиях кредита, застрахованного компанией ЭКСАР. Машины предназначены для спасательной службы Турции и будут принимать участие в противопожарных операциях, уточнили в холдинге.

Все вертолеты будут поставлены в этом году, первый уже изготовлен на КумАПП и готов к передаче заказчику, два других находятся в производстве. Поставка первого вертолета запланирована на май.

Стоимость контракта в холдинге называть отказались. Стоимость одного вертолета Ка-32А11ВС сегодня составляет порядка от $17–20 млн, уточнил РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

В разговоре с РБК директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов подчеркнул, что госкорпорация рассматривает турецкий рынок наряду с китайским и индийским как один из приоритетных. «Партнеры в регионе высоко оценивают нашу готовность адаптировать продукцию под конкретного заказчика, а предоставляемые холдингом «Вертолеты России» сервисные услуги позволяют заказчикам быть уверенными в долгой и успешной эксплуатации техники», — пояснил он.

Подписанное соглашение открывает для «Вертолетов России» новый сегмент рынка — это будет первая поставка гражданской вертолетной техники в Турцию, заявил РБК гендиректор холдинга Андрей Богинский. «Я уверен, что это поставка не последняя. Ка-32А11BC отлично зарекомендовал себя в борьбе с пожарами по всему миру, и мы готовы обеспечить его успешную эксплуатацию и в Турции», — сказал он. Богинский напомнил, что в настоящее время в Турции эксплуатируются 19 российских вертолетов типа Ми-17, все они стоят на вооружении турецкой жандармерии.

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