Россия призвала Израиль передать МАГАТЭ данные о ядерной программе Ирана

3 мая 2018 14:29 (UTC+04:00)

Москва призывает Израиль незамедлительно передать МАГАТЭ данные о продолжении Ираном ядерной программы, если они есть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании, передает РИА Новости.

"Если Израиль или кто-либо еще получил документы, которые, как утверждается, доказывают сохранение в Иране планов развития ядерного оружия, то такие документы должны быть незамедлительно переданы в МАГАТЭ, которая отвечает за реализацию СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе)", — заявил Лавров.

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