Россия попросила Германию поделиться данными по "делу Скрипалей"

Москва попросила Берлин поделиться данными, предоставленными Лондоном по делу Скрипалей, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в четверг после переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом, сообщает РИА Новости.

"Господин Маас сказал, что британцы подробно проинформировали германскую сторону о том, что случилось в Солсбери и все это выглядит убедительно. Мы попросили …поделиться с нами этой информацией, поскольку британцы нам ничего не дают", — заявил Лавров.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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