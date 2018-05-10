Россия и Иран подписали допсоглашения по проекту строительства ТЭС в Иране

10 мая 2018 16:55 (UTC+04:00)

Российская и иранская стороны подписали дополнительные соглашения по проекту строительства ТЭС "Сирик" в Иране, говорится в сообщении Российского энергетического (РЭА) министерства энергетики РФ, передает РИА Новости.

Генеральный директор РЭА Анатолий Тихонов возглавил российскую делегацию, принявшую участие в переговорах с министром экономики и финансов Ирана.

"Стороны подписали дополнительные соглашения по обеспечению реализации контракта по строительству ТЭС "Сирик", — говорится в сообщении.

В середине декабря 2016 года российская компания "Технопромэкспорт" и Холдинговая компания по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана подписали соглашение о строительстве теплоэлектростанции "Сирик" в Иране, предусматривающее финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. В феврале 2017 года Россия и Иран приступили к строительству ТЭС мощностью 1,4 ГВт в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Предполагается, что строительство займет около 4,5 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Посол: Встреча Нетаньяху и Путина прошла успешно
Израиль 17:55
Китай заявил о готовности прилагать усилия для сохранения ядерной сделки
Китай 17:52
Успех азербайджанских актеров в России и Турции (ФОТО)
Культура 17:43
В Кремле обеспокоены растущим напряжением между Ираном и Израилем
Россия 16:58
Cитуация в Армении будет все хуже – Михаил Леонтьев
Армения 16:52
Кремль: США решением по Ирану нарушили нормы ВТО
Россия 16:52
Лавров: Отмена санкций СБ ООН против Ирана не подлежит пересмотру
Россия 16:07
Россия попросила Германию поделиться данными по "делу Скрипалей"
Россия 16:05
Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД
Россия 16:02
Лавров: Россия заинтересована в крепком Евросоюзе
Россия 16:02
Посол Ирака призвал арабские страны работать над сохранением СВПД
Арабские страны 16:02
Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Европа 15:55
Глава МИД Германии призвал сохранить иранскую ядерную сделку
Ядерная программа 15:51
Лавров призвал оперативно определить шаги по сохранению СВПД
Россия 15:27
Еврокомиссар выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
Европа 14:38
В МИД РФ предупредили о рисках выхода США из сделки по Ирану
Россия 14:13
Глава МИД ФРГ считает, что без России невозможно найти решение сирийского конфликта
Европа 13:46
ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил по позициям израильской армии
Европа 13:44