Достигнута договоренность по встрече Путина и Трампа

27 июня 2018 18:25 (UTC+04:00)

Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что в Вене прошла встреча российских и американских дипломатов. По информации издания, представители двух стран обсуждали возможность проведения переговоров глав государств.

Стороны условились, что встреча президентов состоится в австрийской столице 15 июля, написало австрийское СМИ.

На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным в июле. Эту информацию подтвердил глава Госдепа Майк Помпео.

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