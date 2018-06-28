Россия и США прорабатывают встречу Лаврова и Помпео

28 июня 2018 11:03 (UTC+04:00)

Москва и Вашингтон прорабатывают встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, не исключено что она пройдет в течение двух недель, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Да, разумеется, мы это прорабатываем и исходим из того, что, с учетом достигнутой договорённости о встрече на высшем уровне, такой контакт крайне востребован", — сказал Рябков.

"Возможно многое: диапазон двухнедельный, который перед нами. И в течение этого времени, как мы думаем, такая встреча вполне может состояться", — добавил он.

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