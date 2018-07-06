Путин поздравил Тамару Синявскую с юбилеем

6 июля 2018 11:40 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Тамару Синявскую с юбилеем, отметив огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия певца и композитора Муслима Магомаева. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля, передает ТАСС.

"Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены. И конечно, отмечу ваш подвижнический, наставнический труд и огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора - легендарного Муслима Магомаева", - говорится в поздравлении.

По словам президента, насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография оперной певицы вызывает искреннее восхищение.

Российская оперная певицаТамара Синявская родилась в Москве в 1943 году. В 1982 году Синявской было присуждено звание народной артистки СССР, в 2002 году - Азербайджана. С 1965 года по 2002 выступала в Большом театре, известна, в том числе, по исполнению партии Флоры ("Травиата" Джузеппе Верди), Марины Мнишек ("Борис Годунов" Модеста Мусоргского), заглавной партии в опере "Кармен" Жоржа Бизе и других. Была замужем за народным артистом СССР, эстрадным и оперным певцом Муслимом Магомаевым (1942-2008).

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