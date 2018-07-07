Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи перед матчем ЧМ

7 июля 2018 10:02 (UTC+04:00)

Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи в минувшую пятницу в течение часа, в городе затруднено движение автотранспорта и пешеходов, передает РИА Новости.

На стадионе "Фишт" 7 июля состоится четвертьфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная России встретится с Хорватией. В этой встрече станет известен последний полуфиналист турнира, который сыграет с победителем пары Англия - Швеция.

Из-за сильного дождя в Сочи сборная Хорватии по футболу перенесла тренировку, открытую для СМИ, на другую арену, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Вместе со всеми занимался полузащитник Матео Ковачич, который повредил плечо в предыдущем матче со сборной Дании и некоторое время тренировался с ограничениями.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что его подопечных ожидает тяжелая игра, российская команда хорошо действует в атаке.

"На карту поставлено многое для обеих команд. Мы сыграли четыре матча, все они были разные, от России мы ожидаем нечто иное. Мы относимся с огромным уважением к россиянам, нам предстоит тяжелая игра. Если вы выходите в четвертьфинал и оставляете за бортом Испанию, это о многом говорит. У соперника замечательная атака, контратаки. Нам придется навязать свой стиль игры", - сказал Далич.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.

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