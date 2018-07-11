Шойгу рассказал о реализации соглашений по сотрудничеству с КНДР

Россия приостановила все военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, как и должно быть в соответствии с резолюциями ООН, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

"Между Россией и Северной Кореей имеется ряд заключенных соглашений в области военно-технического сотрудничества, реализация которых в настоящее время приостановлена в рамках выполнения Российской Федерацией резолюций Совета Безопасности ООН №1718 и №1874", — сказал министр.

По его словам, в настоящее время происходит значительное снижение напряженности в отношениях между Севером и Югом Корейского полуострова.

"Исходим из того, что данная положительная тенденция приобретет устойчивый и необратимый характер", — заявил Шойгу.

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