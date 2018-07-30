Лавров: США устраивает отсутствие правил по размещению оружия в космосе

30 июля 2018 15:21 (UTC+04:00)

США не готовы обсуждать предложение РФ и КНР по договору о неразмещении оружия в космосе, рассчитывая оставить эту сферу без правового регулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", Лавров напомнил, что одним из вопросов, который нашел отражение к декларации прошедшего на прошлой неделе саммита БРИКС, был призыв к активизации усилий для недопущения вывода оружия в космос.

"Есть с конца нулевых годов российско-китайское предложение на конференции ООН по разоружению — проект договора о неразмещении оружия в космическом пространстве. Развивающиеся страны готовы обсуждать, Европа готова обсуждать, США в одиночку возражали и возражают против такого предложения", — отметил министр.

Он обратил внимание на то, что проект нового бюджета пентагона предусматривает ассигнования на статьи, связанные с подготовкой к выводу оружия в космос.

"Еще одна сфера, где правил нет и где наши западные коллеги, прежде всего, Вашингтон хотели бы сохранить отсутствие правил, потому что им так проще решать свои задачи", — добавил Лавров.

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