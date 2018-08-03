Минобороны РФ: Почти 1,5 млн сирийцев вернулись домой с 2015 года

Почти полтора миллиона сирийских граждан вернулись домой с сентября 2015 года, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил России "Красная звезда", передает РИА Новости.

"Вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц с сентября 2015 года почти 1,5 миллиона сирийских граждан", — говорится с инфографике.

С сентября 2015 года Россия по запросу официального Дамаска проводила в Сирии операцию против террористов.

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