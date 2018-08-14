Россия и Турция намерены наращивать партнерство во внешней политике

14 августа 2018 14:23 (UTC+04:00)

Россия и Турция договорились о наращивании стратегического партнерства в области внешней политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Российский министр находится с визитом в Анкаре.

"Мы подтвердили выбор наших стран на наращивание стратегического партнерства по внешнеполитическим делам. Думаю, мы еще подробно обсудим конкретные аспекты нашего взаимодействия", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

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