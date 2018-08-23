Песков заявил, что рано говорить об ответе на санкции США, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что говорить о том, какие конкретно шаги предпримет Россия в ответ на новые санкции США, пока преждевременно.

"Конечно, президент будет принимать такие решения, которые наилучшим образом будут соответствовать интересам нашей страны", - сказал Песков журналистам.

"Пока говорить преждевременно о какой-то конкретике, но, естественно, руководствоваться в первую очередь будут интересами России", - добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.