Лавров проведет в Москве 29 августа переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в российской столице 29 августа переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Рассматриваем предстоящую встречу министров как неотъемлемую часть регулярного и доверительного диалога с саудовскими партнерами по широкому спектру вопросов, которые представляют взаимный интерес, - отметила она. - Будут предметно рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений, а также реализация договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита в Москву в октябре 2017 года короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда".

"Предстоит обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость разрешения сохраняющихся в этом стратегически важном районе мира конфликтов политико-дипломатическими средствами, через взаимоуважительный диалог с учетом интересов и озабоченностей всех вовлеченных сторон, - отметила дипломат. - В конкретном плане речь пойдет о положении дел в Сирии, Йемене, Ливии, зоне Персидского залива, палестино-израильском урегулировании". "Еще одной темой переговоров глав МИД двух стран станет перспектива совместной работы в рамках стратегического диалога Россия - страны Персидского залива, - добавила Захарова.

По ее словам, значительное внимание планируется уделить "тематике взаимной торговли, объем которой демонстрирует в последнее время устойчивую положительную динамику". "По результатам 2017 года показатель товарооборота вырос в два раза по сравнению с 2016 годом и составил $915,2 млн", - сказала дипломат.

"Важная координирующая роль принадлежит межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, - добавила Захарова. - Существенный элемент взаимодействия с партнерами из Саудовской Аравии - это сотрудничество по линии Российского фонда прямых инвестиций и суверенного фонда Саудовской Аравии Public Invesment Fund". Кроме того, дипломат отметила "важность тесной российско-саудовской координации по ситуации на мировом рынке углеводородов в привязке к многосторонним договоренностям в формате ОПЕК+".

"Активизация гуманитарных контактов между двумя странами будет способствовать планируемой на осень текущего года неделе российской культуры в Саудовской Аравии", - сказала она.

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