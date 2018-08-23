Неизвестный напал на полицейского недалеко от здания МИД в Москве

Неизвестный совершил нападение на сотрудника полиции недалеко от здания МИД РФ в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Совершено нападение на сотрудника полиции в центре Москвы. По предварительной информации, полицейский ранен", - сказал собеседник.

Источник добавил, что нападавший мужчина также получил ранение.

"Он стрелял в полицейского возле одного из посольств недалеко от здания МИД. Сотрудник полиции был ранен, он попытался задержать нападавшего и применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение", - сказал источник.

По его словам, сейчас из-за происшествия перекрыта улица Сивцев Вражек.

На месте находятся сотрудники полиции, криминалисты.

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