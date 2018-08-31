Кремль подтвердил подготовку саммита президентов РФ, Турции и Ирана

31 августа 2018 14:24 (UTC+04:00)

Кремль подтвердил подготовку к проведению 7 сентября в Тегеране саммита президентов России, Турции и Ирана, на полях которого, в частности, состоится также двусторонняя встреча российского и турецкого лидеров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что трехсторонний саммит может пройти 7 сентября в другом иранском городе - Тебризе. "Мы получили информацию от иранской стороны о том, что они снова вернулись к варианту Тегерана, поэтому трехсторонняя встреча готовится именно в Тегеране", - сказал Песков.

Он также подтвердил информацию турецкой стороны о том, что на полях этого саммита президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - проведут отдельную встречу. На вопрос, какие темы будут обсуждаться на встрече Путина и Эрдогана, Песков ответил: "Традиционные".

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