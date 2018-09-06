Путин обсудил с премьером Испании отношения РФ и Евросоюза

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем правительства Испании Педро Санчесом двустороннее взаимодействие и отношения России с Евросоюзом.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

"В ходе обсуждения вопросов двусторонней повестки дня выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, - говорится в сообщении. - Затронута также проблематика отношений между Россией и ЕС".

Собеседники также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Отмечается, что разговор Путина с Санчесом состоялся по инициативе испанской стороны.

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