В Москве пройдут выборы мэра

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября, в это воскресенье москвичи пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать мэра столицы, передаёт РИА Новости.

На должность градоначальника Москвы претендует пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России", глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, который идет на выборы от ЛДПР, кандидат от КПРФ, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, выдвинувшийся от партии "Союз горожан".

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