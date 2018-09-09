Евкуров переизбран главой Ингушетии на третий срок

9 сентября 2018 18:15 (UTC+04:00)

Депутаты Народного собрания Ингушетии практически единогласно переизбрали главой республики Юнус-Бека Евкурова, передает Интерфакс.

На внеочередном заседании, посвященном вопросу избрания нового главы Ингушетии, в ходе тайного голосования за Евкурова проголосовали 26 депутатов, два парламентария - за депутата городского совета Назрани, председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева, два депутата поддержали кандидатуру зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева.

Всего на заседании из 32 присутствовали 30 депутатов.

Согласно Конституции республики, глава Ингушетии избирается сроком на пять лет. 8 мая 2013 года депутаты Народного собрания республики приняли поправки в законопроект о выборах главы республики, согласно которым высшее должностное лицо региона избирается парламентом

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