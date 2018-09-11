Медведев одобрил проект об упрощении взаимных поездок граждан РФ и Ирана

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, одобряющее проект о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Ирана об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан, передает РИА Новости.

"Подписанным распоряжением правительством РФ одобрен проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Исламской Республики Иран об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан России и Ирана", — говорится в тексте пояснительной записки, опубликованной на сайте кабмина.

Уточняется, что проектом протокола, в частности, предусматривается введение упрощённого порядка оформления виз для предпринимателей на основании письменных обращений принимающего юридического лица, государственных или местных органов власти.

Отмечается, что соглашение было подписано 23 ноября 2015 года в Тегеране. Протокол, в случае его подписания, поспособствует созданию благоприятных условий для установления контактов между представителями деловых кругов России и Ирана.

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