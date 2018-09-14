"Союз МС-08" с тремя космонавтами вернется на Землю 4 октября

14 сентября 2018 18:54 (UTC+04:00)

Космический корабль "Союз МС-08" с российским космонавтом Олегом Артемьевым и астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом на борту вернется на Землю четвертого октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).

"По имеющимся предварительным расчетным данным, отстыковка корабля от МКС запланирована на 11.22 мск. Посадка ожидается в 14.44 мск", — сказал представитель ЦУП.

Корабль запустили на ракете "Союз-ФГ" с Байконура вечером 21 марта, а после двух суток полета, 24 марта, он пристыковался к Международной космической станции.

Экипаж взял с собой на станцию официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar 18. Его вернул на Землю другой российский космонавт Антон Шкаплеров, прибывший на МКС раньше Артемьева.

Артемьев вместе с Сергеем Прокопьевым (прибыл на МКС на "Союзе МС-09" восьмого июня) вышли 15 августа в открытый космос для установки аппаратуры российско-германского эксперимента по мониторингу диких животных и птиц ICARUS. Они провели за бортом станции почти восемь часов — на полтора часа больше запланированного из-за сложностей в прокладывании кабелей по внешней поверхности станции.

Кроме того, космонавты проголосовали на выборах главы Подмосковья девятого сентября прямо с МКС.

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