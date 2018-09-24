Сергей Шойгу: Россия вынуждена ответить на действия Израиля в Сирии

Россия из-за действий Израиля вынуждена принять адекватные ответные меры, направленные на повышение безопасности российских военных в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Шойгу рассказал об обстоятельствах гибели российского Ил-20 в Сирии. "Израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению и гибели 15 наших военнослужащих", — сказал он.

"Это вынудило нас к принятию адекватных ответных мер, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии", — добавил министр.

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