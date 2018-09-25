Патрушев посетит Иран и обсудит ситуацию в Афганистане

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 26 сентября посетит Иран, где обсудит с коллегами из других стран ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России, передает РИА Новости.

"26 сентября в Тегеране пройдут многосторонние консультации по линии советов безопасности по проблематике Афганистана, - говорится в сообщении. - Россию на встрече представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев".

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