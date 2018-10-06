Консультации представителей России, Китая и КНДР состоятся в октябре

6 октября 2018 11:51 (UTC+04:00)

Трехсторонние консультации на уровне заместителей глав МИД России, Китая и КНДР в Москве состоятся 9 октября. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Пхеньяне.

Как сообщалось ранее, на консультации в Москву через Пекин отбыла заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения.

"Консультации будут 8 и 9 числа, двусторонние и трехсторонние соответственно", — сообщили в посольстве.

Накануне Цой Сон Хи провела встречу в Пекине с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью.

Такие консультации проходят на фоне усилий КНДР по развитию диалога на высшем уровне с Южной Кореей и США, в том числе по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.

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