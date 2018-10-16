Российско-китайский инвестфонд вложится в три фонда Skolkovo Ventures

16 октября 2018 15:13 (UTC+04:00)

Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) направит в три фонда Skolkovo Ventures 1,5 миллиарда рублей и выступит якорным инвестором в двух новых фондах Skolkovo Ventures общим объемом в 300 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Skolkovo Ventures, передает во вторник РИА Новости.

Соответствующее стратегическое партнерское соглашение было подписано в ходе московского международного форума "Открытые инновации". "Стратегическое партнерское соглашение заключается с целью создания новых бизнес возможностей как для российских, так и для китайских высокотехнологических компаний. В рамках данного соглашения стороны предполагают как взаимное участие в существующих венчурных проектах организаций и фондов под управлением, так и совместный запуск новых фондов", — говорится в сообщении.

Стратегическое партнерство будет реализовано в два этапа. На первом этапе стороны обменяются миноритарными пакетами в капитале управляющих компаний, в советы директоров которых войдут представители от каждой стороны. ИФРР осуществит инвестиции в три существующих фонда Skolkovo Ventures: фонд "Сколково — Digial", фонд "Сколково — Индустриальный 1" и фонд "Сколково — Агротехнологический 1". Стороны также намерены присоединить нового партнера к фондам в 2018 году, а обмен акциями провести до конца первого квартала следующего года.

В рамках второго этапа стороны совместно реализуют и создадут два новых инвестиционных фонда до конца 2019 года: фонд Special situations и фонд "Высокотехнологичных вертикально-интегрированных компаний".

"Привлечение международных инвесторов и обеспечение доступа российских венчурных компаний является планомерным этапом развития Skolkovo Ventures и всей экосистемы инновационного центра "Сколково". Мы уверены, что данный этап сотрудничества с китайскими партнерами является лишь первым шагов в области партнерства обеих стран на рынке венчурных инвестиций", — приводятся в сообщении слова гендиректора Skolkovo Ventures Василия Белова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главе китайской нефтегазовой корпорации вручён орден от имени президента Узбекистана
Бизнес 15:30
Мощность создаваемых холдингом "Марко" обувных производств в Узбекистане превысит 1 млн пар в год
Экономика 15:05
В Брюсселе может пройти встреча Меркель и Медведева
Европа 15:05
Россия и Египет подпишут договор о стратегическом партнерстве
Россия 14:57
Ирак вскоре станет первым покупателем иранских товаров
Экономика 14:53
Минск рассчитывает на помощь Шанхая в модернизации городской инфраструктуры
Беларусь 14:39
Лента новостей
Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 15:51
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло
Бизнес 15:49
Азербайджанский ученый предложил переходить от Homo sapiens к Homo culturalis (ФОТО)
Социум 15:48
Оползень не представляет угрозы для бакинской телебашни - минэкологии
Происшествия 15:47
В Азербайджане можно сократить расходы, привлекая работодателей к процессу профобразования - замминистра
Общество 15:39
Главе китайской нефтегазовой корпорации вручён орден от имени президента Узбекистана
Бизнес 15:30
В Азербайджане созданы два новых центра при Агентстве интеллектуальной собственности
Общество 15:27
Турецкая госкорпорация по распределению электроэнергии закупает генераторы
Турция 15:23
ООН консультирует Туркменистан в вопросе борьбы с терроризмом
Туркменистан 15:16