Захарова: РФ ценит вклад спецпосланника генсека ООН де Мистуры в сирийское урегулирование

Россия ценит вклад в сирийское урегулирование уходящего в отставку спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы, безусловно, ценим его [де Мистуры] вклад как профессионала, как специалиста, как дипломата в сирийское урегулирование, в процессы переговоров, - отметила Захарова. - Это человек, к которому прислушивались и конфликтующие стороны, и международные посредники".

"По-разному оценивали его, но это и понятно: невозможно получить одобрение сразу всех в таком сложнейшем вопросе", - подчеркнула дипломат.

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