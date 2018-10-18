В Москве пройдет конференция по борьбе с экстремизмом

Защита молодежи от экстремизма и ксенофобии станет одной из ключевых тем второй международной конференции "Защитим будущее", которая пройдет в Москве 29-30 октября с участием экспертов из 37 стран мира. Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса (РЕК), который является организатором мероприятия.

"Конференция соберет представителей государственной власти и правоохранительных структур, ведущих отечественных и зарубежных специалистов для масштабной дискуссии об инструментах противостояния ксенофобии, в том числе в молодежной среде", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие более 600 экспертов и гостей из 37 стран. "Это один из ведущих форумов, посвященных борьбе с ксенофобией, расизмом и антисемитизмом, в мире", - говорится в пресс-релизе.

В рамках конференции пройдут пленарные заседания и круглые столы, которые будут посвящены, в частности, взаимодействию власти и гражданского общества в вопросах профилактики антисемитизма, расизма и ксенофобии, а также борьбе с этими явлениями в интернете и в СМИ.

"Сегодня в России один из самых низких уровней антисемитизма в мире, и он неуклонно снижается. Таковы результаты социологических исследований, проведенных в 2016 и 2018 годах по всей России по заказу РЕК. Эти показатели подтверждаются и оценкой ведущих мировых экспертов, в том числе международным рейтингом антисемитской опасности, измеряемым американской общественной организацией "Антидиффамационная лига", - отметил председатель оргкомитета конференции "Защитим будущее", президент РЕК Юрий Каннер. По его словам, задача конференции - оценить опыт, в том числе накопленный Россией, и выработать универсальные рекомендации по борьбе с современным антисемитизмом и другими формами ксенофобии и межнациональной розни.

Первая конференция "Защитим будущее" прошла в Москве в ноябре 2016 года. Конференцию организует РЕК при поддержке правительства Москвы, Министерства иностранных дел России, Федерального агентства по делам национальностей РФ, Всемирного еврейского конгресса, Евроазиатского еврейского конгресса, фонда "Генезис" и Сбербанка России.

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