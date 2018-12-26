Россия и Китай рассматривают возможность поставок СПГ с Сахалина в КНР

РФ и КНР рассматривают возможность организации поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина на китайский рынок. Об этом в среду в беседе с российскими журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть еще также планы поставок сжиженного газа в Китай не только с Ямала, но и с Сахалина. Частично он будет поставляться в форме сжиженного природного газа, а может быть, со временем, там тоже будет построена труба", - сообщил он.

"Понимаете, трубопроводный газ намного дешевле сжиженного, но такого рода проекты могут осуществляться, только если есть четкая договоренность относительно долгосрочных поставок на взаимно зафиксированной основе. Труба, как вы знаете, идет только в одном направлении, поэтому СПГ в этом отношении более удобен как рыночный товар, но он и дороже", - подчеркнул посол.

В настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: первый в России проект "Сахалин-2", оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ" компании "Новатэк".

Проект "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Производство СПГ на первой технологической линии завода начато 5 декабря 2017 года. В августе 2018 года "Ямал СПГ" отгрузил первую партию СПГ после запуска второй технологической линии завода. В ноябре 2018 года дочерняя компания "Новатэка" Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd поставила китайской CNOOC первую партию СПГ с проекта "Ямал СПГ".

По словам Денисова, переговоры России и Китая о поставках газа по так называемому западному маршруту идут согласно графику и зависят от определения цены.

"Многое согласовано, насколько нам известно, кроме, может быть, главного вопроса - вопроса определения цены", - указал он.

"Тут аналогичная ситуация, если есть потребность, то и такого рода договоренности могут быть быстро достигнуты. Во всяком случае мы с точки зрения хода переговоров не отстаем по западному маршруту, если сопоставить с ранее пройденным путем по восточному маршруту, по которому в конце 2019 года ожидается начало поставок. Мы идем примерно в том же ритме", - резюмировал он.

В настоящее время "Газпром" строит газопровод "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 г. между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет поставляться 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет, сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 года.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.

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