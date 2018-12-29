В Хабаровском крае снежная лавина накрыла 11 человек

Одиннадцать человек оказались под снежной лавиной в Николаевском районе Хабаровского края, четверых удалось спасти, как передаёт Trend сообщил РИА новости представитель регионального управления России.

Информация о сходе лавины на штольне открытого типа на горнодобывающем предприятии в поселке Многовершинный Николаевского района поступила в МЧС утром в субботу.

"Сначала снегом завалило одного человека, а потом сошла еще одна лавина и накрыла 10 человек, которые пошли спасать первого", - рассказал представитель ведомства.

Сейчас на месте происшествия идут спасательные работы, в которых участвуют сотрудники предприятия и местное население – всего более 50 человек. Снег расчищают лопатами и бульдозером. Кроме того, на помощь готов вылететь Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, но пока погодные условия не позволяют этого сделать.

В МЧС отметили, что с 25 декабря в Николаевском районе выпало более 50 миллиметров осадков, что превышает месячную норму. Улучшение погоды ожидается в воскресенье.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".

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