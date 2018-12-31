Путин и Медведев планируют встретить Новый год в кругу родных и близких

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев традиционно планируют встретить Новый год в кругу родных и близких. Председатель правительства на каникулах постарается не упустить возможность покататься на горных лыжах, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин планирует работать практически до последних минут уходящего года, так как в его графике много рабочих встреч. А саму новогоднюю ночь он встретит вместе со своими родными и близкими.

В субботу Путин в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что у него нет особых планов на Новый год и январские праздники: он будет в Москве, хочет поиграть в хоккей и покататься на лыжах.

"Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет", - сказал Путин, отвечая на вопрос, чем он намерен заняться в новогодние праздники.

Ранее, в интервью 17-летней Регине Парпиевой, Путин признался, что лучшим новогодним подарком для него стала бы "констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, он будет со знаком плюс, что мы, несмотря на все сложности, а их очень много, мы их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьезного развития нашей страны и поддержке людей, которые в этом нуждаются, для того, чтобы у нас была уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении".

Нарушить традицию празднования Нового года президенту пришлось лишь однажды, 31 декабря 2013 года. Тогда он вылетел в Хабаровск, чтобы встретить праздник с пострадавшими от сильного наводнения. Путин приехал в городской Дворец культуры, откуда велась трансляция его новогоднего поздравления для всей страны.

Затем рано утром 1 января 2014 года Путин прибыл в Волгоград, где навестил в больнице людей, пострадавших в терактах в канун праздника, и провел совещание по борьбе с терроризмом.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также собирается встречать 2019 год со своими родными. Он сообщил, что праздник для него, как и для многих, начнется с гимна Российской Федерации и телевизионного поздравления президента. Затем несколько дней новогодних каникул, как истинный любитель горных лыж, он хотел бы провести в Сочи, при условии, что не придется работать.

"Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы. Если получится. Нет – значит будем продолжать работать и в праздники", - сказал Медведев в интервью российским телеканалам в начале декабря.

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