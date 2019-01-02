Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 20

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обнаружен 20-й погибший. Это мужчина", - сказал представитель МЧС. Среди погибших двое детей.

Разбор завалов продолжается. В настоящее время остается неизвестной судьба еще 21 человека.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

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