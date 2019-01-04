Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в Алеппо

Он уточнил, что в этот раз гуманитарную помощь получили прихожане церкви аль-Фарас, расположенной в христианском районе Алеппо Мидан.

По словам Привалова, потребность в зимней одежде возникла вместе с похолоданием, когда температура воздуха в ночное время опускалась до нуля.

Работа российских военных в настоящий момент сосредоточена на гуманитарных акциях, которые проводятся ежедневно, и будут продолжены в будущем, подчеркнул представитель ЦПВС.

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