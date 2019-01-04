Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии

4 января 2019 16:14 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе войск из этой страны. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

Нетаньяху также передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

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