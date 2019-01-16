Лавров сомневается в полезности февральской встречи по Ближнему Востоку в Польше

Россия получила приглашение на февральскую министерскую встречу по Ближнему Востоку в Варшаве, но сомневается в полезности мероприятия, так как вся повестка дня подверстана под продвижение подходов США на сдерживание Ирана. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД РФ обратил внимание, что польская сторона объявила данное мероприятие как совместную американо-польскую инициативу, а госсекретарь Майкл Помпео в ходе турне по Ближнему Востоку заявил, что это США проводят встречу в Польше.

"Приглашение мы получили, получили описание повестки дня, которое заключается в обсуждении конфликтов в Сирии, Йемене, проблемы с иранской ракетной программой, с действиями Ирана в регионе, - сказал Лавров. - Если общее название форума "проблемы ближневосточных стран", то там отсутствует очевидная ключевая проблема - палестино-израильская, арабо-израильское урегулирование, которое вынесено за скобки. Создается впечатление, что вся повестка дня подверстана под продвижение американских подходов к сдерживанию Ирана в этом регионе, это объявлено официальной позицией США".

"Мероприятие в Варшаве очевидно нацелено на достижение именно этой задачи", - добавил министр.

По его словам, смущает также и то, что итоговый документ США и Польша напишут сами и объявят его как свое совместное резюме "без какой-либо возможности для других участников внести свой вклад в редактирование этой бумаги". "Не очень это принято в международных делах. Получается, что 50 министров приглашены, чтобы осветить своим присутствием тот документ, который США напишут, при всем уважении к Польше, сами, - обратил внимание Лавров. - Из этих соображений у нас большие сомнения, что мероприятие может помочь конструктивно решать проблемы ближневосточного региона".

11 января в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международную встречу высокого уровня, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана в регионе, которое глава Госдепартамента охарактеризовал как дестабилизирующее. МИД Польши подтвердил эти планы.

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