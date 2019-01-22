Россия попросила Марокко о снижении пошлины на зерно

22 января 2019 12:28 (UTC+04:00)

Россия заинтересована в снижении ввозной пошлины на зерно в Марокко. Такая возможность обсуждалась на переговорах Россельхознадзора с генеральным директором Национального управления санитарной безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Королевства Марокко (ONSSA) Абделлой Джанати в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны также обсудили возможность пересмотра марокканской стороной повышенных размеров таможенных пошлин на ввоз зерновой продукции из России, а также периодичность их применения. В этом ключе Джанати проинформировал российскую сторону о том, что данный вопрос находится в компетенции Национального бюро по зерновым и зернобобовым культурам Королевства Марокко (ONICL) и пообещал оказать возможное содействие в данном вопросе", - сообщили в Россельхознадзоре.

При этом у Марокко нет претензий по качеству поставляемого в страну российского зерна, сообщил Джанати.

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая на межправительственной комиссии в Рабате, Россия намерена восстановить экспорт зерна в Марокко до 735 тыс. т - пикового уровня 2016 года. Тогда стоимостной объем поставок достигал $116 млн.

При этом министр указывал, что по итогам 2018 г. товарооборот сельхозпродукцией между Россией и Марокко может вырасти до $0,5 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российские военные нашли в провинции Дераа схрон боевиков с оружием
Россия 10:52
Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Сирии
Турция 02:54
С горящих танкеров в Керченском проливе спасли пятерых моряков (ОБНОВЛЕНО)
В мире 21 января 21:07
МВФ прогнозирует замедление роста мировой экономики
Бизнес 21 января 20:35
Россия и Япония обсуждают новый уровень экономического сотрудничества
Россия 21 января 17:40
Министр экономики Японии назвал успешной реализацию плана по сотрудничеству с Россией
Другие страны 21 января 14:58
Лента новостей
Завтра в Баку ожидается сильный ветер
Общество 13:06
Азай Гулиев: Освобождение Мехмана Гусейнова разочарует дельцов от политики внутри и за рубежом
Политика 13:05
В Турции незначительно выросли объемы импорта LPG
Энергетика 13:03
Bank Respublika сделал условия кредитования более выгодными!
Финансы 13:03
Россия и Иран согласовали поставки субпродуктов овец в Исламскую республику
Экономика 13:01
В Азербайджане усилят борьбу с фальсификацией молочной продукции
Бизнес 12:56
В Азербайджане стартовал подготовительный этап съемок исторического художественного фильма с участием мировых звезд (ФОТО)
Общество 12:52
В Турции задержаны свыше 50 военных
Турция 12:51
Глава МИД РФ и спецпосланник ООН обсудили урегулирование кризиса в Сирии
Арабские страны 12:44