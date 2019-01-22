Россия попросила Марокко о снижении пошлины на зерно

Россия заинтересована в снижении ввозной пошлины на зерно в Марокко. Такая возможность обсуждалась на переговорах Россельхознадзора с генеральным директором Национального управления санитарной безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Королевства Марокко (ONSSA) Абделлой Джанати в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны также обсудили возможность пересмотра марокканской стороной повышенных размеров таможенных пошлин на ввоз зерновой продукции из России, а также периодичность их применения. В этом ключе Джанати проинформировал российскую сторону о том, что данный вопрос находится в компетенции Национального бюро по зерновым и зернобобовым культурам Королевства Марокко (ONICL) и пообещал оказать возможное содействие в данном вопросе", - сообщили в Россельхознадзоре.

При этом у Марокко нет претензий по качеству поставляемого в страну российского зерна, сообщил Джанати.

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая на межправительственной комиссии в Рабате, Россия намерена восстановить экспорт зерна в Марокко до 735 тыс. т - пикового уровня 2016 года. Тогда стоимостной объем поставок достигал $116 млн.

При этом министр указывал, что по итогам 2018 г. товарооборот сельхозпродукцией между Россией и Марокко может вырасти до $0,5 млрд.

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