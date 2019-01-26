В Саратовской области несколько человек пострадали при взрыве в кафе

Шесть человек госпитализированы после взрыва газового котла в кафе во время свадьбы в Саратовской области. Об этом, как передает Trend, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В результате инцидента врачи осмотрели 35 человек, находившихся на свадьбе в момент взрыва, госпитализированы шесть человек", - сказал собеседник агентства.

В субботу в кафе под Саратовом взорвался газовый котел в подсобном посещении, возник пожар. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших уточнялось.

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