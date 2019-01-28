Лавров: Турция и Сирия могли бы применить Аданское соглашение

По его оценке, проблема безопасности на сирийско-турецкой границе возникла из-за решения США вывести своих советников и, как следствие, лояльные США подразделения из этих районов. В этих условиях необходимо не допустить возникновения вакуума, отметил министр.

"Мы считаем вполне возможным, чтобы Турция и Сирия использовали в этих целях соглашение между ними, соглашение так называемое Аданское соглашение 1998 года. Как я понимаю, сирийское правительство тоже сделало на днях заявление, которое говорит о готовности работать на основе этого соглашения для обеспечения режима безопасности границы", - заявил он на пресс-конференции после переговоров с казахстанским коллегой.

МИД Сирии ранее обвинил Турцию в нарушении Аданского соглашения по борьбе с терроризмом, так как Анкара поддерживает террористов и оккупировала территории САР. Дамаск призвал Анкару "активизировать" Аданское соглашение, прекратив поддержку террористов и оккупацию Сирии и вернув ситуацию на границе к докризисному положению. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение позволяет Анкаре проводить трансграничные операции на сирийской территории в случае исходящих оттуда угроз.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что РФ исходит из того, что Аданское соглашение Сирии-Турции остается в силе.

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

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