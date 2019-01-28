МВД России сообщило о готовящейся боевиками ИГ провокации у границ Таджикистана

28 января 2019 17:33 (UTC+04:00)

МВД РФ не исключает провокаций террористов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) у границ Таджикистана. Об этом сообщил в понедельник в ходе коллегии в Казани заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Боевики ИГИЛ (прежнее название ИГ) в массовом порядке там <…> вертолетами с территории Пакистана перебрасываются на границу Таджикистана. Там планируется крупномасштабная провокация в перспективе, с выдавливанием большого количества беженцев, со всеми последствиями, в сторону РФ", - сказал он.

По словам замминистра, сейчас в регионе "готовится новый очаг напряжения".

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