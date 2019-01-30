Соглашение России и Турции по Сирии нужно сохранять - замгенсека ООН

Российско-турецкое соглашения по Сирии надо сохранять для того, чтобы обеспечивать гуманитарную помощь народу республики, заявил в среду на Совбезе ООН замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок.

"Сегодня я еще раз подчеркиваю важность сохранения российско-турецкого соглашения и напоминаю, что широкомасштабная военная операция в Идлибе будет иметь катастрофические гуманитарные последствия", - сказал Лоукок.

Он обратил внимание членов Совбеза на то, что "в январе возросло число боевых действий между негосударственными вооруженными группами, в результате чего гражданские лица подвергаются опасности и получают ранения и гибнут".

"В прошлом месяце вы продлили разрешение на трансграничную операцию по оказанию помощи в Идлибе, сотни тысяч людей получают ежемесячную помощь… мы должны продолжать обеспечивать продовольствием, медикаментами, палатками", - заключил замгенсека.

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