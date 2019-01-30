Соглашение России и Турции по Сирии нужно сохранять - замгенсека ООН

30 января 2019 20:20 (UTC+04:00)

Российско-турецкое соглашения по Сирии надо сохранять для того, чтобы обеспечивать гуманитарную помощь народу республики, заявил в среду на Совбезе ООН замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок.

"Сегодня я еще раз подчеркиваю важность сохранения российско-турецкого соглашения и напоминаю, что широкомасштабная военная операция в Идлибе будет иметь катастрофические гуманитарные последствия", - сказал Лоукок.

Он обратил внимание членов Совбеза на то, что "в январе возросло число боевых действий между негосударственными вооруженными группами, в результате чего гражданские лица подвергаются опасности и получают ранения и гибнут".

"В прошлом месяце вы продлили разрешение на трансграничную операцию по оказанию помощи в Идлибе, сотни тысяч людей получают ежемесячную помощь… мы должны продолжать обеспечивать продовольствием, медикаментами, палатками", - заключил замгенсека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В пресс-центре АМИ Trend прошел видеомост "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год" (ФОТО)
Политика 20:57
Российская компания хочет наладить поставки в Азербайджан комплексов для продления срока хранения продукции
Бизнес 20:28
Политолог: Азербайджано-российские связи идут из глубины веков в далекую перспективу
Политика 19:15
Эльхан Алескеров: Россия и Азербайджан заинтересованы, чтобы решения международных организаций реализовывались
Политика 18:43
В России недельная инфляция замедлилась до 0,1%
Россия 18:01
Азербайджанские миротворцы приступили к службе в миротворческой миссии в Южном Судане
Общество 17:24
Лента новостей
Стали известны подробности получения денег из России от покровителей Али Керимли
Общество 21:23
Число погибших при крушении двух лодок у берегов Джибути возросло до 43
Другие страны 20:57
В пресс-центре АМИ Trend прошел видеомост "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год" (ФОТО)
Политика 20:57
ЕБРР сократил финансирование проектов в Азербайджане
Бизнес 20:52
Bakcell удостоена национальной премии в области КСО
ИКТ 20:52
В Азербайджане будет упрощена процедура первоначальной постановки граждан на воинский учет
Общество 20:38
Большая часть продукции Сумгайытского химико-промышленного парка будет экспортироваться в Турцию - посол
Бизнес 20:32
Российская компания хочет наладить поставки в Азербайджан комплексов для продления срока хранения продукции
Бизнес 20:28
Гражданин Украины исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 20:18