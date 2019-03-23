В Дагестане более 70 детей госпитализировали из-за кишечной инфекции

23 марта 2019 17:13 (UTC+04:00)

В дагестанском городе Хасавюрте почти 90 человек, большинство из которых дети, попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, сообщается на официальном сайте республиканского Минздрава, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано", - отмечает ведомство.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию на контроль.

Позже в региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в инфекционном отделении остаются 49 человек, из них 35 детей.

Для эпидемиологического расследования на место выехали специалисты во главе с заместителем начальника управления. Они организовали комплекс противоэпидемиологических мероприятий, взяли клинический материал от больных и пробы водопроводной воды.

Власти Дагестана создали оперативный штаб, который возглавил председатель правительства Артем Здунов. По словам премьера, одна из главных задач — организовать подвоз воды в Хасавюрт и оповестить население о необходимости кипятить ее.

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