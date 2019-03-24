Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

24 марта 2019 20:05 (UTC+04:00)

Одиннадцатилетний мальчик получил травмы от падения с высоты в Санкт-Петербурге. В субботу пострадавшего доставили в больницу №19 имени Раухфуса, сейчас его состояние удовлетворительное, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает Trend.

"Ребенок с травмами от падения с высоты поступил в больницу №19 имени Раухфуса в субботу. Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - рассказал представитель комитета.

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи. В результате падения мальчик сломал несколько позвонков в шее и пояснице.

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