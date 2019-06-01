Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 79 человек

1 июня 2019 19:34 (UTC+04:00)

Почти 80 человек обратились за медицинской помощью в результате взрыва в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", — говорится в сообщении.

На стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, уточнили в Минздраве.

По данным МЧС, травмы получили 38 сотрудников завода и четыре местных жителя.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. После этого возник пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров — 800 на территории завода и 400 в лесном массиве.

В настоящее время пожар на территории ГосНИИ "Кристалл" ликвидирован. В тушении огня участвовали более 400 спасателей и 50 единиц техники.

По информации комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску, уровень радиации в городе составляет 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону. Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
Информации о погибших нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Роуминг в России законодательно отменен
Россия 04:26
Глава Туркменистана констатировал высокий уровень туркмено-российских отношений
Туркменистан 31 мая 21:44
В Белом доме заявили, что Трамп считает вопрос о расследовании Мюллера закрытым
США 31 мая 20:49
В России создали модернизированные военные спутники связи
Россия 31 мая 19:43
Узбекистан будет строить АЭС в Джизакской области
Энергетика 31 мая 16:08
ВЭБ РФ будет финансировать поставки вагонов в Узбекистан
Энергетика 31 мая 15:31
Лента новостей
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся Детский фестиваль (ФОТО)
Общество 20:16
Ирак передаст Саудовской Аравии и Бахрейну предложение Ирана о ненападении
Арабские страны 18:56
НПЗ STAR будет перерабатывать сибирскую и иракскую нефть
Энергетика 18:52
SOCAR рассчитывает поставлять 4 млрд кубометров газа потребителям в Турции
Энергетика 18:44
SOCAR планирует разместить акции турецкой "дочки" на бирже
Финансы 18:30
Жертвами стихийных бедствий в Иране стали десятки человек
Общество 17:59
На улицах Венеции и Милана звучит азербайджанская музыка (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 17:58
Азербайджанская вокалистка добилась успеха в Грузии
Культура 17:54
В Баку прошла просветительская промоакция на тему детского Интернета
ИКТ 17:53