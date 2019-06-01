Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 79 человек

Почти 80 человек обратились за медицинской помощью в результате взрыва в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", — говорится в сообщении.

На стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, уточнили в Минздраве.

По данным МЧС, травмы получили 38 сотрудников завода и четыре местных жителя.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. После этого возник пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров — 800 на территории завода и 400 в лесном массиве.

В настоящее время пожар на территории ГосНИИ "Кристалл" ликвидирован. В тушении огня участвовали более 400 спасателей и 50 единиц техники.

По информации комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску, уровень радиации в городе составляет 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону. Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Информации о погибших нет.

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