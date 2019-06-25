Тяжелое ДТП в России, есть пострадавшие

25 июня 2019 01:22 (UTC+04:00)

Рейсовый автобус наехал на препятствие в Сочи. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает Trend.

"Восемь пострадавших [в результате ДТП в Сочи]. Автобус наехал на бетонное ограждение", - сказали в ведомстве. По уточненным данным, среди пострадавших трое несовершеннолетних.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили журналистам, что среди пострадавших нет людей, находящихся в тяжелом состоянии, авария произошла в районе ресторана "Олеся" в Адлере. "На месте ДТП случайно оказался глава города Сочи Анатолий Пахомов, который первый вызвал скорую помощь и помог пассажирам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения были доставлены четыре человека, авария с участием рейсового автобуса произошла около 20:30 мск.

По данным пресс-службы администрации Сочи, семерых пострадавших медики отправили домой после осмотра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия получила официальное письмо о запрете полетов в Россию
Грузия 24 июня 18:11
Министр энергетики Азербайджана принял участие в VI Форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета (ФОТО)
Энергетика 24 июня 18:11
Узбекистан создаст программу субсидирования ж/д перевозок пассажиров
Бизнес 24 июня 17:45
Российская компания рассказала о строительстве металлургического завода в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 24 июня 16:06
Генпрокуратуры Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Политика 24 июня 15:31
Китайская компания экспортирует автобусы в Узбекистан
Бизнес 24 июня 12:14
Лента новостей
945 потерявшихся детей из Арыси переданы родителям - МОН
Казахстан 01:59
Лидеры БРИКС встретятся в Осаке на полях саммита G20
В мире 01:53
Трамп обязал больницы раскрывать стоимость услуг
США 01:46
Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба по ситуации в Арыси
Казахстан 00:43
Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе
Политика 00:40
Тегеран передал ООН доказательства уничтожения беспилотника США над территорией Ирана
Политика 00:31
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Россия 24 июня 23:59
Премьер Грузии не исключил создания коалиционного правительства после выборов 2020 года
Грузия 24 июня 23:51
Трамп рассказал, что Ким Чен Ын в письме поздравил его с днем рождения
США 24 июня 23:43