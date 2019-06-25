Тяжелое ДТП в России, есть пострадавшие

Рейсовый автобус наехал на препятствие в Сочи. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает Trend.

"Восемь пострадавших [в результате ДТП в Сочи]. Автобус наехал на бетонное ограждение", - сказали в ведомстве. По уточненным данным, среди пострадавших трое несовершеннолетних.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили журналистам, что среди пострадавших нет людей, находящихся в тяжелом состоянии, авария произошла в районе ресторана "Олеся" в Адлере. "На месте ДТП случайно оказался глава города Сочи Анатолий Пахомов, который первый вызвал скорую помощь и помог пассажирам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения были доставлены четыре человека, авария с участием рейсового автобуса произошла около 20:30 мск.

По данным пресс-службы администрации Сочи, семерых пострадавших медики отправили домой после осмотра.

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