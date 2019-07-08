ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Интерфакс", пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ,

По данным издания, вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании ЕЭК, но его дата пока пока неизвестна. Комиссия, ссылаясь на договор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 2014 года, утверждает, что РФ не имеет права в одностороннем порядке запрещать продажу какого-либо продукта на рынке союза.

Договор (п. 2 ст. 53) обязывает беспрепятственно допускать в продажу продукцию, которая соответствует техрегламентам союза. Более того, в отношении алкоэнергетиков не должно применяться национальное законодательство, говорится в документах ЕЭК.

Российский Минфин, в свою очередь, не считает ограничения противоречащими нормам ЕАЭС, оставляя за собой право ограничивать продажу продукции, если она угрожает здоровью россиян.

Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС.

"Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года. Исключением является продукция, производимая на экспорт.

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