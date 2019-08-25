В России создадут новый легкий самолет на замену Ан-2

25 августа 2019 12:28 (UTC+04:00)

Новый легкий самолет создадут в России на основе разрабатываемого ТВС-2ДТС ("Байкал") для замены Ан-2 "Кукурузник". Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минпромторга.

"ТВС-2ДТС - экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы создается новый серийный самолет", - сообщили в Минпромторге, не уточнив, кто станет разработчиком нового легкомоторного самолета. Изначально предполагалось, что Ан-2 заменит именно "Байкал", а не новый самолет на его базе.

Самолет создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов Российской Федерации, развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров, добавили в министерстве.

"Байкал" разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. Планировалось, что производить его будут на Улан-Удэнском авиазаводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Производство Ан-2 было прекращено в СССР в 1971 году, до 2002 года самолет также выпускался в Польше.

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