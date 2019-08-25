NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире

25 августа 2019 14:01 (UTC+04:00)

Американское издание National Interest опубликовало обзор российского пулемета Калашникова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Хотя АК считается наиболее известным творением Калашникова, ПКМ — лучшее, что было им создано", — отмечает издание.

Пулемет Калашникова приняли на вооружение в 1961 году и спустя восемь лет модернизировали. Как и автомат Калашникова, он до сих пор остается на вооружении многих стран, пишет издание.

Отмечается, что ПКМ — один из самых легких полнокалиберных пулеметов в мире. Его вес составляет всего 7,5 килограммов, что дает ему существенное преимущество на фоне бельгийского FN MAG, весящего 11 килограммов, и даже более современных моделей FN Minimi, который почти на полтора килограмма тяжелее российского пулемета.

Также указывается, что ПКМ пользуется популярностью и среди союзников США. В Финляндии этот пулемет считается основным для подразделений пехоты, а Польша выпустила свою модификацию ПКМ, адаптированную под патроны НАТО.

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