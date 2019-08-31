Новак планирует провести на ВЭФ переговоры с партнерами из Индии и Японии

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак планирует провести встречи с партнерами из Индии и Японии в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ), который будет проходить с 4 по 6 сентября во Владивостоке, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас программа [встреч] формируется. Будут встречи с нашими индийскими и японскими партнерами", - сказал журналистам Новак в кулуарах всероссийского съезда энергетиков "Лидеры энергетики", отвечая на вопрос о программе ВЭФ.

Он отметил, что традиционно на панельной сессии ВЭФ обсуждаются вопросы энергетики и развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и другими государствами.

"Также будем обсуждать вопросы современных технологий, ситуацию на рынках, развитие электроэнергетики, нефтегазового комплекса - очень много панельных сессий", - уточнил глава Минэнерго.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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