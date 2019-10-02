"Известия": в Сирии прошла испытания российская система С-500

2 октября 2019 04:22 (UTC+04:00)

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 "Прометей" успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ и в военно-промышленном комплексе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в ходе тестирования ПВО был выявлен ряд неполадок в работе техники, однако проблемы удалось оперативно решить. На данный момент испытания завершены и признаны успешными.

Как пояснил изданию бывший заместитель командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, вся техника перед запуском в серийное производство испытывается в жестких климатических и технических условиях. По его словам, подобный режим работы позволяет выявить недостатки, которые позже обобщаются, фиксируются и устраняются. "Сирия хорошо подходит для таких испытаний - там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме - обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле", - сообщил изданию Бижев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

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