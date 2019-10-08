Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана

8 октября 2019 21:37 (UTC+04:00)

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре", - отметил в своей телеграмме Медведев.

Он подтвердил "готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижения новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях".

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